Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлинRambler News Service 12:15
Президент Дональд Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на импортируемые товары в США.
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