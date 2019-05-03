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Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском вчера в 13:18
Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее. Позднее факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что беседа продолжалась почти полтора часа.
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Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 11:51
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