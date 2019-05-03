Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском вчера в 13:18

Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.

Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее. Позднее факт разговора подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что беседа продолжалась почти полтора часа.

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