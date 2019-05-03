Политика
Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском 13:18
«Очень продуктивные переговоры!» — подчеркнул Трамп. Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.
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У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:18
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Политика
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