Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском 13:18

«Очень продуктивные переговоры!» — подчеркнул Трамп. Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.
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Дмитрий Песков
Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 11:51

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Трамп дал свою оценку телефонным переговорам с Путиным

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Путин и Трамп провели телефонный разговор

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Что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров

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Трамп дозвонился до Путина

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