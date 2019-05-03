Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с ПутинымРБК вчера в 13:33
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
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Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ
"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
ЖКХ
В Челябинске заканчивается отопительный сезон
Ознакомится с распоряжением главы города можно на сайте администрации Челябинска в разделе «Нормативно-правовые акты».
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Трамп назвал позитивным обсуждение с Путиным Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп назвал позитивным обсуждение в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 15:24
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Двое неизвестных избили и ограбили студента на востоке Москвы
В субботу, 4 мая, в Косино-Ухтомском районе на улице Рудневка, дом №21, неизвестные напали на студента.
Обновлено в 01:55
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
Обновлено в 01:22
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина про «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 09:36
Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
Россия остается лидером по закупкам золота
Наряду с Россией лидируют по закупке золота центробанки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии.
Обновлено 02 мая в 21:54
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских
Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Общество
В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья
Обновлено 02 мая в 08:40
Политика
Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»
Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Восемь человек погибли из-за циклона «Фани» в Индии
По меньшей мере восемь человек погибли из-за обрушившегося на Индию циклона «Фани». Об этом сообщает The Indian Express.
Обновлено в 01:57
Политика
Планы по отстранению Мадуро сорвались в последний момент
Обновлено в 01:33
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке РФ новых хэтчбеков
Обновлено 02 мая в 09:14
Политика
В США назвали условие снятия санкций с России
Россия, на которую США возлагают выполнение Минских соглашений, неоднократно подчеркивала, что не является их стороной.
Обновлено вчера в 17:31