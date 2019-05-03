Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском 13:18

Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.

«Очень продуктивные переговоры!» — подчеркнул Трамп. Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Общество Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Кино Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов» Мировая премьера финальной серии саги состоится 20 мая Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Политика Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Технологии Facebook хочет платить пользователям за просмотр рекламы Руководство Facebook хочет платить своим пользователям за просмотр рекламы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Культура Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Общество В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей» Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».

Армия и оружие Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.

Общество Новый император Японии впервые обратился к народу с речью Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.

Общество В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани» Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Армия и оружие КНДР запустила несколько ракет малой дальности Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.

Общество В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".