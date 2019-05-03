Политика

Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с ПутинымRT на русском 13:18

«Очень продуктивные переговоры!» — подчеркнул Трамп. Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуации в Венесуэле и Северной Корее.
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Дмитрий Песков
Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС 11:51

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РБК13:33

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости13:04

Что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров

RT на русском14:35
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Трамп дозвонился до Путина

Вести.UZ13:16
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Кино

Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»

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Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США

Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
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Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Общество

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Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
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Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
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Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей

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В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

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Стало известно о том, что США вышли с новым предложением относительно поставок своих зенитных ракетных комплексов Турции.
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