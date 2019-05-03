Политика

Трамп назвал продуктивным разговор с ПутинымРБК 13:33

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
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