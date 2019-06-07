Политика
Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношенийИнтерфакс 00:18
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
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Трамп заявил, что российско-американские отношения были подпорчены докладом Мюллера
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