Политика

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношенийИнтерфакс 00:18

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отношения между Россией и США были испорчены расследованием Мюллера.
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Газета.Ruвчера в 23:05

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