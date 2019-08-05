Политика
Трамп назвал причину массовых расстрелов в СШАГазета.Ru 19:51
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США являются серьезные психические заболевания.
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Армия и оружие
Эрдоган анонсировал военную операцию в Сирии
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США.
Обновлено в 10:30
Космос
На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой
На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: «Пока переход Неймара исключен»
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заявил, что каталонцы не планируют приобретать форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:30
Единоборства
Россия установила рекорд на «Танковом биатлоне»
Российская сборная справилась с этим за 18,55 минуты. Таким образом, РФ побила рекорд 2017 года в 20,58 минуты.
Обновлено в 05:48
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Политика
NI оценил военно-морской парад в Петербурге
Журналисты американского издания The National Interest посвятили статью прошедшему в Петербурге параду, который был посвящен 323-летию ВМФ России.
Обновлено вчера в 20:44
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Финансы
Сколько миль начисляют банки за потраченные по карте 100 руб
Расчет приведен с условием, что ежемесячные траты по карте составляют 70 000 руб., показано максимальное начисление миль за 100 руб.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли 10 человек
Обновлено в 05:00
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Спорт
Российские волейболистки вышли на Олимпиаду 2020 года
Обновлено в 15:35
Политика
Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР
На уходящей неделе американский президент Дональд Трамп снова почувствовал себя подло обманутым.
Обновлено в 01:00
Интернет
Google Assistant теперь может читать сообщения мессенджеров
Сообщается, что теперь «Прочти мои сообщения» голосовой ассистент имеет возможность проверять чаты в мессенджерах WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe, а также иных приложениях.
Обновлено в 05:51
Наука
Красивая девушка и акула-людоед: вместе в океане
На втором видео девушка объясняет, что это было и зачем.
Обновлено в 08:18
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украины пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
В Улан-Удэ за ночь вода в Селенге поднялась на 2 см
По состоянию на 6 утра 4 августа повышение уровня воды в реке Селенге в целом составило 209 см. С 03:00 приход воды составил 1 см.
Обновлено вчера в 21:38
Авто
Более 30% грузовиков в России выпущены еще при СССР
Обновлено в 13:24
Технологии
Создан компактный датчик магнитных полей для выявления недугов сердца
Специалисты Национального исследовательского технологического университета НИТУ "МИСиС" (Москва) разработала компактный магнитный датчик, работающий при комнатной температуре, чувствительность которого может позволить улавливать изменения магнитных полей в сердце человека, что, в свою очередь, важно с точки зрения диагностики тяжелых болезней.
Обновлено в 20:24
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Приамурье хотят запретить жить в аварийных домах
Власти Амурской области намерены запретить проживание в домах, признанных аварийными.
Обновлено в 11:36
Общество
Дамбу в Хабаровске засыплют песком
Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
Обновлено вчера в 03:30