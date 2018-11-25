Энергетика
Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой
Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугойТАСС09:18
Президент США Дональд Трамп в воскресенье утром дал положительную оценку тому факту, что мировые цены на нефть продолжают снижаться, назвав это своей заслугой, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах.
ТАСС09:18
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Трейдеры и Иран: причины заявления Трампа по падению цен на нефть разъяснил эксперт
Экономика сегодня11:03
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Энергетика
Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.
Обновлено в 10:58
Энергетика
Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе летал в Каракас на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которой глава российский компании пожаловаться на задержки в поставках нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:26
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 09:14
Энергетика
Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено в 02:24
Энергетика
В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона
Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.
Обновлено в 09:51
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено 23 ноября в 14:02
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
Энергетика
В Красноярском крае разработали программу газификации до 2023 года
В Красноярском крае разработали программу газификации на 2019-2023 годы.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
JP Morgan понизил прогноз по цене нефти в 2019 году на $10,5
Банк JP Morgan Chase понизил прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2019 году до 73 долларов за баррель с уровня предыдущего прогноза в 83,5 доллара за баррель, заявил глава отдела исследований нефти и газа Азиатско-Тихоокеанского региона в JP Morgan Скотт Дарлинг в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено 23 ноября в 04:50
Энергетика
«Нафтогаз Украины» существенно снизит цену на газ для предприятий
В декабре 2018 года компания «Нафтогаз» намерена снизить цену на газ для промышленности, сообщила пресс-служба компании 22 ноября на официальном сайте.
Обновлено 22 ноября в 06:30
Энергетика
Электроразряд поразил прибалтов прямо в голову
Неприятную новость сообщила в прибалтийских СМИ аналитик Международной компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза, литовский эксперт Вия Пакалкайте.
Обновлено в 02:01
Энергетика
ПАК Де Хо, Директор филиала компании «Hyundai Engineering» в Туркменистане:
Наша компания осуществляет стратегическое партнерство с Туркменистаном в течении нескольких лет.
Обновлено в 08:21