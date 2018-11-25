Президент США Дональд Трамп в воскресенье утром дал положительную оценку тому факту, что мировые цены на нефть продолжают снижаться, назвав это своей заслугой, а также обратил внимание на снижение уровня инфляции в Соединенных Штатах.

Трамп назвал падение мировых цен на нефть своей заслугой

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