Энергетика
Президент США Дональд Трамп поставил себе в заслугу снижение мировых цен на нефть. Он также обратил внимание на уменьшение налогов и уровня инфляции. Ранее Трамп заявлял, что американские цены на бензин также снизились из-за его усилий.
Газета.Ru11:56
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Трейдеры и Иран: причины заявления Трампа по падению цен на нефть разъяснил эксперт
Экономика сегодня11:03
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Энергетика
Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.
Обновлено в 12:43
Энергетика
Reuters узнал о критике Сечиным Мадуро из-за задержки поставок нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на этой неделе вылетел в Каракас, чтобы встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пожаловаться ему на задержки в поставках нефти.
Обновлено в 09:26
Энергетика
Сланец не спасет. Миру грозит острый дефицит нефти
Международное энергетическое агентство (МЭА) тоже предупреждает о риске существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине следующего десятилетия.
Обновлено в 00:00
Энергетика
Новое золото: цены на палладий резко пошли вверх
Цены на палладий достигли рекордных уровней, поднявшись на 9% на Нью-Йоркской фондовой бирже, что является лучшим показателем в этом году среди основных металлов.
Обновлено в 09:14
Энергетика
Цены на большинство видов топлива повышаются на АЗС Белоруссии
Розничные цены на автомобильное топливо, за исключением бензина АИ-92, с 25 ноября в очередной раз вырастут в Белоруссии на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 09:21
Энергетика
Добыча нефти в Югре в 2018 году планируется на уровне 235 млн тонн
Добыча нефти в Югре в 2018 году ожидается на уровне 235 миллионов тонн.
Обновлено в 02:24
Энергетика
На счет «Нафтогаза» поступило ещё $3,8 млн переплаты «Газпрома»
«НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в октябре этого года на сумму 3 800 000 долларов США в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражным решением от 28 февраля 2018 по транзитному контракту», — сообщили в компании.
Обновлено вчера в 02:18
Энергетика
CNN: цена нефти WTI в США упала ниже $51
Цена на нефть марки WTI в США опустилась до $50,39 за баррель.
Обновлено 23 ноября в 18:31
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре
Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.
Обновлено 23 ноября в 11:31
Энергетика
В Якутии по иску «Янзолото» отменен результат аукциона
Арбитражный суд Якутии отменил результат аукциона по участку на ручье Нямнягинджа по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов.
Обновлено в 09:51
Энергетика
Танкер «Псков» занимается перевалкой СПГ в Норвегии
Обновлено вчера в 11:00
Энергетика
В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.
Обновлено в 00:16
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,31% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 21 ноября составил 16,696 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,31%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено 23 ноября в 07:33
Энергетика
В Румынии австрийская OMV открыла газовое месторождение
Австрийская компания OMV сообщила об открытии нового газового месторождения.
Обновлено 23 ноября в 12:05
Энергетика
ПАК Де Хо, Директор филиала компании «Hyundai Engineering» в Туркменистане:
Наша компания осуществляет стратегическое партнерство с Туркменистаном в течении нескольких лет.
Обновлено в 08:21