с чего всё началось

Джеймс Коми был уволен, потому что он осрамившийся предвзятый халтурщик, а его заместитель Эндрю Маккейб, занимавший пост в то время§ - известный лжец, уволенный из ФБР.

Экономика сегодня вчера в 22:40

Трамп заявил, что статья NYT о расследовании, которое якобы проводили в его отношении после того, как он уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР, это худшее, что ему когда-либо приходилось читать.

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