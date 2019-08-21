Политика

Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТОРБК 16:37

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп. По его данным, скандинавская страна расходует на НАТО только 1,35% своего ВВП, хотя, по требованиям альянса, они должны составлять 2%.
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