Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТОРБК 16:37
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп. По его данным, скандинавская страна расходует на НАТО только 1,35% своего ВВП, хотя, по требованиям альянса, они должны составлять 2%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Один в один: сестру Ольги Бузовой затравили за подражательство
Анна Бузова повторила образ знаменитой сестры. Не секрет, что сестры Бузовы — Ольга и Анна — с недавних пор конфликтуют.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске
Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
Обновлено в 12:11
Политика
Трамп вновь предложил вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп вновь высказался за возвращение России в формат G8, которое он назвал полезным.
Обновлено в 14:18
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
Группа украинских силовиков подорвалась на своих минах, заявили в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки лекарств
Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщила, что из ее списка за месяц скончались восемь детей, которые не получили необходимых лекарств, из-за того, что в России не зарегистрированы ряд зарубежных препаратов.
Обновлено в 14:18
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Армия Израиля по ошибке обстреляла израильский гражданский самолет
Израильские военные на Голанских высотах ошибочно открыли огонь по гражданскому летательному аппарату, приняв его за сирийский, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 15:20
Политика
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено в 13:57
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Представлен физический ключ безопасности для Lightning-порта iPhone
Компания Yubico представила физический ключ безопасности, предназначенный для большинства устройств Apple.
Обновлено в 03:50
Футбол
Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара
Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
Обновлено в 15:42
Кино
Актриса Александра Назарова скончалась
Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Киевский суд обязал завести дело на Порошенко и Климкина
В отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел.
Обновлено в 06:38
Футбол
Салах: «Не люблю VAR. Но для меня это больше пенальти»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своем отношении к VAR, который был утвержден в английской Премьер-лиге с сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено 19 августа в 14:19
Хоккей
Дацюк пропустит начало сезона КХЛ
Тренерский штаб уральцев не планирует форсировать подготовку форварда. В межсезонье Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на год.
Обновлено в 12:55
Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36