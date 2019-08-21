Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТОРБК 16:37
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп. По его данным, скандинавская страна расходует на НАТО только 1,35% своего ВВП, хотя, по требованиям альянса, они должны составлять 2%.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено в 14:29
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
Обновлено в 23:00
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове
В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
Обновлено в 22:50
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено в 17:40
Экономика
МВФ предупредил о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику
Эскалация торговых войн негативно сказывается на мировой экономике и отчасти является причиной недавнего пересмотра прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) на 2019–2020 годы в сторону понижения, говорится в сообщении МВФ.
Обновлено в 14:51
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Экономика
Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА
Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Обновлено в 20:16
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»
Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Футбол
ПСВ арендовал Митроглу у «Галатасарая»
31-летнего грека арендовал ПСВ. За субаренду клуб из Эйндховена заплатит 1,25 миллиона евро.
Обновлено в 22:38
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Культура
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка, посвящённая 750-летию образования Золотой Орды
В музее болгарской цивилизации функционирует выставка произведений художников Татарстана и России «По следам нашей истории», посвящённая 750-летию образования Золотой Орды.
Обновлено в 09:00
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено в 18:20
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено в 18:57
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил супругу
Обновлено в 06:03
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02