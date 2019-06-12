Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»Известия 15:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
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«У нас есть кое-что»: Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку - 2»

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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