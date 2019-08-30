Армия и оружие
Газета.RuРогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
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Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС 18:12
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета вчера в 17:57
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 06:23
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Здоровье
Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания
Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Футбол
Сможет ли «Локомотив» выйти из группы Лиги чемпионов
Десятью годами ранее "Локомотив" и "Атлетико" сыграли вничью в Кубке УЕФА (3:3), когда формат предусматривал только один матч между командами на групповом этапе.
Евро-футбол.ру 19:02
Шоу-бизнес
Подписчики высмеяли Рудковскую, «вытянувшуюся» до одного роста с двухметровым Киркоровым
Светская львица и продюсер Яна Рудковская озадачила подписчиков фотографией с Филиппом Киркоровым, на которой она одного роста с двухметровым певцом.
Экономика сегодня 11:33
Авто
Kia уже отзывает более 30 тысяч кроссоверов из-за ремней безопасности
По оценкам специалистов компании, около 1% из 30 168 экземпляров Telluride, о которых идет речь, имеют неправильные узлы ремней безопасности.
SpeedMe 11:30
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
Без жилья остаются более 30 пострадавших от пожаров семей в Забайкалье
На встрече с главой государства Осипов сообщил, что от крупномасштабных пожаров в апреле этого года в крае пострадало почти 900 человек, почти 120 семей потеряли жилье.
Интерфакс 08:13
Общество
Власти Москвы объяснили рассылку sms о концерте просьбой организаторов
Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам sms с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
Ведомости 12:28
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна 15:08
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Говорит Москва 09:29
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Страсбур» и вышел в групповой этап Лиги Европы
«Айнтрахт» в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы разгромил «Страсбур» — 3:0. Команды заканчивали встречу в формате «10 на 10».
Спорт-Экспресс 16:36