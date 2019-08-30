Армия и оружие
РИА НовостиТрамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Культура
Куда сходить: пятница и выходные 30 августа – 1 сентября в Екатеринбурге
Музыкант сыграет в Екатеринбурге свою акустическую программу, дополненную стихами и разговорами.
ИА Вебург 05:45
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Автоспорт
Боттас продлил контракт с Mercedes до 2020 года
Пилот «Формулы-1» Валттери Боттас продолжит выступать за Mercedes в 2020 году. Об этом сообщил Twitter Mercedes.
RT на русском 07:05
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Здоровье
Минздрав отменил госрегистрацию лекарства от кашля «Фармспал»
Минздрав России принял решение об отмене государственной регистрации препарата от кашля "Фармспал", содержащее фенспирид, следует из информационного письма, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 05:08
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Политика
Зеленский оставит Авакова на посту главы МВД Украины
Рада планирует утвердить полный состав правительства Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» высказался о сохранении за главой МВД Арсеном Аваковым его поста, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на украинского депутата Раксолану Пидласа.
Мой Брянск 08:19
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Технологии
Главкосмос стал главным на внешнем рынке российского космоса
Главной задачей компании является продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами.
Красная весна 15:08
Армия и оружие
Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
RT на русском 11:58
Футбол
Левандовски продлил контракт с «Баварией»
Спорт-Экспресс 10:14
Происшествия
Во Владимирской области будут судить мать, чья дочь умерла от побоев
Жительница Владимирской области предстанет перед судом за то, что избила капризничавшую шестимесячную дочь, после чего малышка умерла, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
РИА Новости 11:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по освобождению Бухареста
В связи с 75-й годовщиной освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков российское Минобороны разметило ряд секретных документов с малоизвестными подробностями наступления советских военных в 1944 году.
Газета.Ru 17:36
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Наука
В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков
Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Исхудавшая Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности
Балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram новый пост. Она поделилась главным секретом худобы.
Дни.ру 12:24