Политика

Трамп назвал худшего в истории главу ФБРНТВ 01:27

Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро.
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Бывший глава ФБР назвал испортивших репутацию «российского дела»

Газета.Ru04:54

Трамп назвал худшего главу ФБР

Lenta.ru01:16

Дональд Трамп назвал Джеймса Коми худшим главой ФБР

Говорит Москва00:17

Трамп назвал Коми худшим главой ФБР после обвинений в нарушении закона

РБКвчера в 23:46

Бывший директор ФБР заявил о препятствии Трампа правосудию

Московский Комсомолецвчера в 22:34

Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию

ТАССвчера в 22:01

Трамп назвал худшего директора ФБР в истории

РИА Новости00:30
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Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
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Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие

Украина и Великобритания провели учения в Черном море

Обновлено в 06:25
Общество

В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах

Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Mash опровергают использование поддельных документов

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
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Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Футбол

Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»

От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:30
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Футбол

Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
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Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Политика

В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

Неизвестные осквернили памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МВД РФ.
Обновлено в 06:36
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом

Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Политика

Коломойский назвал Авакова будущим премьером Украины

Бизнесмен Игорь Коломойский, который, как считается, имеет большое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского, фактически указал на будущего премьер-министра.
Обновлено в 06:52
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Культура

Умер известный комик Фредди Старр

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Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем

Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.
Обновлено в 04:30
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В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков

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Шоу-бизнес

Получилось кино: певец Николай Басков покажет 13 мая клип «Караоке»

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Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
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Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
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James Comey
Американский адвокат
Американский государственный деятель, директор Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2013 года по 9 мая 2017 года.
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