Политика
Трамп назвал худшего в истории главу ФБРНТВ 01:27
Президент США Дональд Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро.
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Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Украина и Великобритания провели учения в Черном море
Обновлено в 06:25
Общество
В России разрабатывают уникальный катер на водных лыжах
Назначение судна может быть самым разным.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Mash опровергают использование поддельных документов
Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.
Обновлено в 07:02
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Футбол
Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге чемпионов.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Политика
В Крыму вандалы осквернили памятник героям Великой Отечественной войны
Неизвестные осквернили памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе севастопольского управления МВД РФ.
Обновлено в 06:36
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Новой Москве иномарка столкнулась с грузовиком и микроавтобусом
Один человек погиб при столкновении легкового автомобиля, грузовой фуры и микроавтобуса на 232-м километре трассы А-107 в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 06:39
Политика
Коломойский назвал Авакова будущим премьером Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский, который, как считается, имеет большое влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского, фактически указал на будущего премьер-министра.
Обновлено в 06:52
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Культура
Умер известный комик Фредди Старр
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем
Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.
Обновлено в 04:30
Общество
В Японии пандам ко Дню матери подарили снеговиков
Обновлено в 06:04
Футбол
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37