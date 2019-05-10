Политика
Трамп назвал худшего в истории директора ФБРГазета.Ru 02:09
Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства. Свое мнение он написал в твиттере. Американский лидер заявил, что Коми является "позором" для ФБР.
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Согласно отчету Mazda за март 2019 года, компания без лишнего шума подтвердила разработку нового рядного шестицилиндрового двигателя с технологией Skyactiv-X и рядного шестицилиндрового дизеля семейства Skyactiv-D.
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У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
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Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
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Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен
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