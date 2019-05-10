Политика

Трамп назвал худшего в истории директора ФБРГазета.Ru 02:09

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства. Свое мнение он написал в твиттере. Американский лидер заявил, что Коми является "позором" для ФБР.
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Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

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Трамп назвал Коми худшим директором ФБР в истории

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Американский государственный деятель, директор Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2013 года по 9 мая 2017 года.
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