Политика
Трамп назвал хорошим разговор с ПутинымРБК 16:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Актера «Современника» арестовали на восемь суток после исполнения роли инспектора ГИБДД в клипе, на него завели административное дело о незаконном ношении формы и мелком хулиганстве, сообщается на сайте МВД по Москве.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Несколько российских лабораторий отказались делать экспертизу анализов Навального
Несколько лабораторий отказались проводить независимую экспертизу анализов Алексея Навального.
Обновлено в 16:15
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Баня с кинотеатром потянули на ОПС
Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ).
Обновлено в 19:02
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25
Общество
Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве
Обновлено в 09:22
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено в 16:47
Футбол
Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.
Обновлено в 17:35
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства
Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Космос
Лекция о химии состоится в зоопарке
В Московском зоопарке 1 августа проведут лекцию «Ветеринарная химия».
Обновлено в 03:55
Экономика
FTC проводит антимонопольное расследование по приобретениям Facebook - СМИ
Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc, по приобретению потенциальных конкурентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Экономика
«Газпром» сообщил о готовности «Северного потока-2» на 71%
Обновлено в 16:26
Гаджеты
Intel представила 10-нм мобильные процессоры Ice Lake
Сегодня Intel анонсировала долгожданные 10-нм мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake.
Обновлено в 14:16
Армия и оружие
Истребители ВКС за неделю 12 раз поднимались на перехват у границ РФ
За неделю истребители ВКС России 12 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов.
Обновлено в 18:19