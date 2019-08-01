Лесные пожары

Трамп оценил разговор с ПутинымРЕН ТВ вчера в 16:37

Президент США Дональд Трамп оценил состоявшийся накануне разговор с президентом России Владимиром Путиным, посчитав, что тот прошел хорошо. "Это был короткий, но хороший разговор", – сказал Трамп журналистам. Путин, в свою очередь, тоже отметил значение телефонной беседы с лидером США.
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Трамп положительно оценил свой разговор с Путиным

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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Политика

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Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Экономика

Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах

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В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
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В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.
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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
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В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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