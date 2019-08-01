Лесные пожары

Трамп назвал хорошим разговор с ПутинымРБК 16:35

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.
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Трамп положительно оценил свой разговор с Путиным

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