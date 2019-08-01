Лесные пожары
Трамп назвал хорошим разговор с ПутинымРБК 16:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:17, Ашберн
Теннис
Калинская и Като вышли в полуфинал турнира в Вашингтоне
Обновлено в 16:41
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержки
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей.
Обновлено в 21:54
Политика
Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь с лесными пожарами
Дональд Трамп выразил поддержку в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири и предложил помощь в борьбе с ними.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В правительстве утвердили список потенциально опасных пород собак
Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено 30 июля в 04:28
Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено в 04:45
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено в 17:02
Наука
Гелий облегчил переход воды в суперионное состояние
В одной из суперионных фаз ведут себя подобно жидкости как атомы водорода, так и гелия.
Обновлено 30 июля в 02:02
Общество
Глава Бурятии вылетел в Закаменский и Джидинский районы
Обновлено вчера в 23:38
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Космос
С Байконура стартовал космический грузовик «Прогресс МС-12»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1», которой предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-12».
Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Обновлено вчера в 06:30
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Игры
Google Play Pass предоставит доступ к сотням премиальных приложений
Как оказалось, производитель откроет доступ к сотням премиальных приложений и позволит их опробовать до покупки.
Обновлено в 04:22
Космос
Перспективный новый солнечный путь к производству водородного топлива
Расщепление воды с помощью солнечных батарей является перспективным путем, основанном на возобновляемых источниках энергии.
Обновлено в 12:58