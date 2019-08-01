Лесные пожары
Трамп назвал хорошим разговор с ПутинымРБК вчера в 16:35
Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Renault Arkana теперь стоит больше миллиона
«Топовый» кроссовер на российском рынке, комплектация Edition One, подорожал на 25 тыс. рублей, и теперь автомобиль в этой версии стоит 1 524 990 рублей.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему Востоку
В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие
Пожары в Сибири могут быть потушены за пять дней
Согласно источникам в Минобороны РФ, военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток.
Обновлено вчера в 05:23
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.
Обновлено в 00:52
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа
Обновлено 30 июля в 23:41
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Кино
Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД
Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере
Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено 30 июля в 10:43
Здоровье
Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении
Относительно недавно в публичное пространство выплеснулось сразу несколько массивов данных, заставляющих усомниться в правдивости радостных отчетов чиновников об успехах отечественного здравоохранения.
Обновлено в 01:12
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
«АвтоВАЗ» мог выпустить полноприводный ВАЗ-21099
ВАЗ 21099 «Виктория» была выпущена малым тиражом и из-за ее ддороговизны не обрела популярность среди советских потребителей, после чего проект пришлось свернуть.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 01:46
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44