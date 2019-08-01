Лесные пожары

Трамп назвал хорошим разговор с ПутинымРБК вчера в 16:35

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим». Об этом он заявил журналистам около Белого дома, трансляцию вел C-Span.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп положительно оценил свой разговор с Путиным

Известиявчера в 19:58

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

РБКвчера в 16:35

Трамп оценил беседу с Путиным

Lenta.ruвчера в 16:43

Трамп заявил, что провел конструктивный, но короткий разговор с Путиным

ТАССвчера в 17:19

Трамп назвал хорошим свой разговор с Путиным

RT на русскомвчера в 16:31

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Газета.Ruвчера в 16:13

Трамп назвал разговор с Путиным хорошим

РИА Новостивчера в 16:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Задержаны пять человек в рамках дела о беспорядках на акции в Москве

Следственный комитет России сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Авто

Renault Arkana теперь стоит больше миллиона

«Топовый» кроссовер на российском рынке, комплектация Edition One, подорожал на 25 тыс. рублей, и теперь автомобиль в этой версии стоит 1 524 990 рублей.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему Востоку

В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

Пожары в Сибири могут быть потушены за пять дней

Согласно источникам в Минобороны РФ, военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток.
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

Чужеродные насекомые вытесняют местные виды, нарушая экологический баланс, что в дальнейшем может привести к катастрофе.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»

По мнению Ехнаурова, в будущем украинским властям придётся найти механизмы, чтобы вернуться к реальному сектору экономики, создать рабочие места.
Обновлено в 00:52
Футбол

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа

Обновлено 30 июля в 23:41
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Кино

Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Наука

Физики измерили «расстояние» между двумя событиями на коллайдере

Физики из США разработали метрику, которая определяет «расстояние» между событиями, сопровождающими столкновения частиц.
Обновлено 30 июля в 10:43
Здоровье

Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении

Относительно недавно в публичное пространство выплеснулось сразу несколько массивов данных, заставляющих усомниться в правдивости радостных отчетов чиновников об успехах отечественного здравоохранения.
Обновлено в 01:12
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Авто

«АвтоВАЗ» мог выпустить полноприводный ВАЗ-21099

ВАЗ 21099 «Виктория» была выпущена малым тиражом и из-за ее ддороговизны не обрела популярность среди советских потребителей, после чего проект пришлось свернуть.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 01:01
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Порошенко попросил помощь у США помочь из-за уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 01:46
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Транспорт

В Москве до конца года появятся еще 15 участков выделенных полос

Обновлено в 00:22
Политика

Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 19:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное