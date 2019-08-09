Политика
Трамп назвал имя нового главы Национальной разведкиИзвестия вчера в 19:54
Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон уйдет в отставку вслед за своим начальником Дэном Коутсом 15 августа. Исполнять обязанности директора ведомства будет Джозеф Магуайр, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:16, Вашингтон
Политика
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Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
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В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука
Музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук прилетел в Уфу, чтобы проститься с матерью, сообщил UFA1.RU собственный источник.
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Жительница поселка Сита Хабаровского края отправилась за грибами, увязла в трясине и сутки отпугивала рычанием дикого медведя.
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
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Политика
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
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Происшествия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с грузовиком
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в четверг в окрестностях Саратова, в результате погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
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Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
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Голливудский актер Маколей Калкин иронично отреагировал на планы снять ремейк популярного фильма «Один дома», передает ФАН.
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Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020
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Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
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Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
Цены на видеокарты для майнинга упали более чем на 50% за год
Спрос на видеокарты и компьютеры упал в среднем на 54%, а предложение — на 30%.
Обновлено в 01:01
Авто
Bentley воссоздала уникальную историческую модель Corniche
Идея построить Corniche родилась после того, как греческий гонщик Андре Эмбирикос в частном порядке заказал у Bentley спорткар на шасси 4 ½ Litre, но с новым обтекаемым кузовом из дюралюминия.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия стала «воюющей стороной» после включения Крыма в её состав.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Игрок киевского «Динамо» назвал неприятным переход Ракицкого в «Зенит»
Футболист киевского «Динамо» Денис Гармаш признался, что ему до сих пор неприятен факт перехода в «Зенит» напарника по сборной Украины Ярослава Ракицкого.
Обновлено в 00:29
Футбол
Агент Чалова рассказал о переговорах ЦСКА с клубом АПЛ
Кристиан Эмиле, агент форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном переходе футболиста в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию
Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье
Загадочная болезнь заставила живот парня постоянно расти
Житель индийского города Музаффарпур, штат Бихар, рассказал о загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров.
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В Турции на границе с Сирией произошли взрывы на оружейном складе
Несколько взрывов произошли на оружейном складе в городе Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, передает в пятницу телеканал NTV.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
РТРС объяснила сбой телевещания в Москве
Сбой телевещания в Москве произошел из-за использования системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, заявили в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Обновлено вчера в 19:49
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Барецкий пообещал появление Сергея Бодрова-младшего в «Брате 3»
Обновлено вчера в 10:09
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Российские ученые назвали самую «вкусную» группу крови для комаров
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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