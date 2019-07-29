Политика

Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведкиРИА Новости 16:58

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
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