Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост главы нацразведкиРИА Новости 16:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки, нынешний глава ведомства Дэн Коутс уйдет с поста 15 августа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп предложил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки США
Московский Комсомолец17:14
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 20:28, Вашингтон
Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Политика
Жители Германии высказались за сближение с Россией
Журналистка объяснила желание большинства жителей Восточной Германии сблизиться с Россией.
Обновлено вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Дизайнер Жанны Эппле раскритиковал одежду от Тимати
К числу критиканов относится дизайнер Геннадий Горбачев, который тесно сотрудничает с Жанной Эппле, Бари Алибасовым, Сергеем Зверевым.
Обновлено в 20:00
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Миша Романова: «Группа „ВИА Гра“ – это театр»
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
ВСУ заявили об обстреле пункта пропуска «Марьинка» в Донбассе
Штаб Операции объединенных сил (ООС) заявил об обстреле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» на Украине.
Обновлено в 15:35
Политика
Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено в 13:43
Автоспорт
Даниил Квят встал на третье место
Российский гонщик показал лучший результат в сезоне Даниил Квят на Гран-при Германии показал результат, который, не исключено, поможет ему добиться повышения в классе и перебраться из Toro Rosso обратно в Red Bull.
Обновлено в 18:18
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Петербуржцы поделились фотографиями с Главного военно-морского парада
Главный военно-морской парад стал, без сомнения, самым ожидаемым событием июля в Петербурге.
Обновлено в 09:55
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Экс-сотрудник Nokia назвал причины провала Windows Phone
Бывший инженер Nokia, являвшийся участником проекта разработки смартфонов Windows Phone, выделил четыре причины провала устройств на этой ОС.
Обновлено в 14:11
Общество
МВД разъяснило наркополицейским, как проводить проверочную закупку
Издание отмечает, что инструкция в первую очередь разъясняет процедуру проведения проверочной закупки.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Киев разместил военную технику вблизи жилых домов в городах Донбасса — разведка ДНР
Силовики Киева разместили военную технику вблизи жилых домов в четырех населенных пунктах подкотрольных Украине городов Донбасса.
Обновлено в 08:47
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Наука
Российские ученые удостоены премии в США за открытие
Открытие ученых из России было причиной их награждения престижной премией на американском конкурсе промышленных инноваций.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Почти на полтора метра поднялся уровень воды в районе Благовещенска
Уровень воды в реке Селемджа в районе затопленной Богословки Амурской области за сутки поднялся на два метра, в районе Благовещенска уровень реки Амур увеличился на полтора метра, сообщает региональное правительство со ссылкой на данные областного гидрометцентра.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Как в России оценили ноту Киева из-за визита Медведева в Крым
Протест МИД Украины из-за поездки премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Футбол
ЦСКА поборется с «Болоньей» за полузащитника ПСВ, пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется полузащитником голландского ПСВ Йорритом Хендриксом, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 18:16