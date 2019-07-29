Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США. Нынешний глава ведомства Дэниел Коутс покинет этот пост 15 августа. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки США

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