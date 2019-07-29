Политика
Трамп назвал имя кандидата на пост директора нацразведки СШАРоссийская газета 18:16
Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру конгрессмена от штата Техас Джона Рэтклиффа на должность директора национальной разведки США. Нынешний глава ведомства Дэниел Коутс покинет этот пост 15 августа. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп предложил кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки США
Московский Комсомолец17:14
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество
Не стригшийся десять лет подросток привел парикмахера в ужас
Подросток из Великобритании Оуэйн Томас впервые за десять лет отправился к парикмахеру и шокировал его своей прической.
Обновлено в 13:19
Происшествия
У больницы, где лежит Навальный, начались задержания
Корреспондент «Дождя» сообщил о том, что полиция не позволяла сторонникам Навального близко подходить к больнице.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы во Франции
В результате стрельбы в департаменте Вар на юго-востоке Франции погибли три человека, один получил ранения.
Обновлено в 17:58
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на матч против «Оренбурга»
Обновлено в 05:53
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено 26 июля в 12:02
Политика
Помпео заявил, что Тегеран отказал ему в визите в Иран
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что предлагал руководству Ирана отправиться в эту страну для переговоров, а также выступить по местному телевидению, однако это предложение было встречено отказом со стороны Тегерана.
Обновлено в 18:55
Авто
Новый Mercedes-AMG C63 может получить полный привод
Чтобы соревноваться с BMW M3, ожидается, что C63 получит значительную прибавку к мощности (до 542 л.с. в версии C63 S). Если AMG этого добьется, то седан сможет выйти из 3,0 секунд на дистанции от 0 до 100 км/ч.
Обновлено в 06:20
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено 25 июля в 11:56
Политика
В округе, где выиграл кандидат от партии Порошенко, пересчитают голоса
Львовский административный суд решил пересчитать голоса в 119-м избирательном округе, где победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь.
Обновлено в 17:15
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
СМИ: Белоруссия оказалась причастна к северокорейской ядерной программе
Белоруссию уличили в помощи КНДР в создании ядерного оружия.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова никогда не стеснялась своего возраста
Актриса призналась, что никогда не стеснялась возраста, а в молодости хотела накинуть себе несколько лет.
Обновлено в 04:33
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Общество
Названа дата начала продаж арбузов в Москве
Обновлено в 17:51
Музыка
В Румынии проходит «Фестиваль русской поэзии»
27 июля в Румынии открылся национальный тур школьного конкурса «Фестиваль русской поэзии», сообщает «Русский мир».
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Морпехи ВСУ устроили бунт в Донбассе
Обновлено в 17:26
Политика
Украина осудила насилие над участниками мирных протестов в Москве
"В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников мирной акции протеста, состоявшейся 27 июля в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 18:27
Спорт
Победителем «Тур де Франс» стал 22-летний колумбиец Берналь
Самым молодым победителем генеральной классификации велогонки «Тур де Франс» с 1909 года стал 22-летний колумбиец Эган Берналь, сообщает 28 июля издание Eurosport.
Обновлено в 17:35
Политика
Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ
28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено вчера в 19:04
Кино
«Оно 2» будет идти почти три часа
Как сообщает издание Digital Spy, Мускетти отметил, что пока никто из зрителей на продолжительность не жаловался, а изначально лента вообще шла четыре часа.
Обновлено в 12:49
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Нигерии 23 человека погибли во время нападения боевиков «Боко харам»
Обновлено вчера в 22:54
Политика
День ВМФ в Петербурге завершился салютом из 30 залпов
В 22:30 в воскресенье, 28 июля, в Северной столице завершили празднование Дня военно-морского флота артиллерийским салютом.
Обновлено в 15:46
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Общество
Проглатывающий обезьяну целиком варан попал на видео
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен варан, проглатывающий обезьяну целиком.
Обновлено вчера в 02:11
Кино
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05