Политика
Трамп назвал бывшего госсекретаря США Тиллерсона «чертовски ленивым»
Трамп назвал бывшего госсекретаря США Тиллерсона «чертовски ленивым»Известия18:15
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона «чертовски ленивым» и «тупым как камень» после того, как Тиллерсон назвал главу государства в интервью телеканалу CBS недисциплинированным. Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him.
Известия18:15
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Майк Помпео отлично поработал, я очень горжусь им. Его предшественник, Рекс Тиллерсон не обладал должными умственными способностями. Он был немым, как камень, и я не мог избавиться от него достаточно быстро. Он был ленив, как ад. Теперь это совершенно новая игра в мяч, совершенно дух в Штатов!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАSM News 15:38
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