Политика

Трамп назвал «болотом» политику ФРС СШААргументы и Факты 13:45

Президент США Дональд Трамп вновь призвал Федеральную резервную систему страны снизить ключевую процентную ставку. При этом он сравнил политику ФРС с болотом. В своем микроблоге Трамп написал, что Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью и конкурирует с США.
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