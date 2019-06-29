Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнемГазета.Ru 05:00
Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности - сферу торговли.
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