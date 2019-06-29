Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнемГазета.Ru 05:00

Глава Белого дома Дональд Трамп после встречи в Осаке на саммите G20 с президентом России Владимиром Путиным назвал российского лидера прекрасным парнем и выразил удовлетворение тем, что они смогли обсудить много важных вопросов, в частности - сферу торговли.
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Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

РИА Новости02:39

Трамп назвал Путина «прекрасным человеком»

ТАСС01:54

Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным

РБК02:35

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

RT на русском02:26

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Lenta.ru02:22

Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

Известия02:35

Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

Вести.Ru01:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб в результате хлопка газа в жилом доме в Коврове

Обновлено вчера в 22:53
Музыка

В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Хаски

Выступление рэпера Хаски на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге было отменено из-за возникшей здесь давки, об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:28
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Обновлено вчера в 16:53
Общество

Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге

Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти.
Обновлено в 06:06
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Россия и Япония проведут Год межрегиональных обменов

Обновлено в 06:28
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Общество

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

В Москве ожидается дождь и сильный ветер. Порывы могут достигать 18 м / с. Угроза непогоды будет сохраняться до 10 утра субботы, 29 июня.
Обновлено вчера в 17:21
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

От правителя Дубая сбежала жена, забрав $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Эрдоган: мировое сообщество должно разделить с Турцией бремя помощи беженцам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировое сообщество разделить с его страной бремя оказания помощи беженцам.
Обновлено в 05:48
Общество

Пострадавшим от паводка в Иркутской области предоставили компенсации

Почти миллиард рублей выделили из федерального бюджета и резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального правительства 29 июня.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Политика

США может снять санкции с Huawei

США позволит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.
Обновлено в 06:09
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Виторгана пригласить ее на спектакль

Максим Виторган и Ксения Собчак официально развелись в марте 2019 года.
Обновлено в 01:55
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400

Обновлено вчера в 22:54
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Иркутской области прорвало дамбу на реке

В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Меркель ответила на вопрос о своем здоровье

Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Общество

Банковский мост в Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов

Банковский мост в Санкт-Петербурге пострадал от предполагаемых вандалов, сообщает kp.ru.
Обновлено вчера в 16:41
Армия и оружие

Кучма прибыл к Станице Луганская для контроля за разведением войск

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма прибыл в Станицу Луганская для продолжения работы по разведению сил согласно минским соглашениям, сообщает издание Новости Донбасса.
Обновлено вчера в 10:13
Политика

Макрон решил построить новое партнерство с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости построить новые доверительные отношения между Европой и Россией.
Обновлено в 05:47
Политика

Путин назвал произволом дело Голунова

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Футбол

Каррера может возглавить греческий ПАОК

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с лета 2016-го по осень 2018 года.
Обновлено в 05:01
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