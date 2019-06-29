Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнемLenta.ru 02:22
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами. По его словам, они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, на Украине, говорили о региональных проблемах и международной торговле.
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Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика
Путин рассказал о встрече с Трампом
Обновлено в 04:26
Происшествия
Между Петербургом и Москвой встали десятки поездов из-за кражи кабеля
Всего было задержано 26 поездов Москва — Петербург, три поезда «Сапсан» из Москвы в Петербург, десяток пригородных поездов в сторону Москвы, а также три пригородных поезда из Москвы.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Президент России Владимир Путин считает, что формат "Большой двадцатки" подтвердил свою востребованность, несмотря на скепсис, выражавшийся перед саммитом в Осаке.
Обновлено в 03:49
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
Названы способы диагностики рака на ранней стадии
Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове
В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Любовь Успенская хочет родить второго ребенка
Российская певица Любовь Успенская, которая недавно отметила 65-летие, заявила о желании родить второго ребенка.
Обновлено в 03:37
Политика
Меркель снова затрясло на официальной встрече
Обновлено 27 июня в 03:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Улюкаев прислал из колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 03:32
Авто
18 советских автомобилей с правым рулем – и такое было!
Во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе, мы рассказали в этой публикации.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Названы районы Башкирии, где чаще всего умирают от рака
В Минздраве назвали районы Башкирии, где люди чаще всего умирают от рака. В черный список попали 6 муниципалитетов.
Обновлено вчера в 22:35
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
Россия вывела на рынок новый катер с крылатыми ракетами
Россия выводит на международный рынок военно-морской техники первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами морского базирования.
Обновлено в 04:20
Авто
Кросс-купе Lada показали на рендерах
В результате купеобразный кроссовер Lada Vesta представили на рендерах, где показали машину с фирменным Х-стилем.
Обновлено вчера в 14:54
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Путин назвал произволом дело Голунова
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 прокомментировал ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Политика
Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию
Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.
Обновлено в 03:41
Общество
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30