Политика

Трамп назвал Путина прекрасным человекомНакануне.Ru 03:00

Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20. Он заявил, что Путин прекрасный человек и рассказал о планах наладить торговлю с Россией.
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"Зачем стесняться?" Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина

РИА Новости11:10

Трамп назвал Путина «прекрасным человеком»

ТАСС01:54

Трамп назвал отличной встречу с «прекрасным парнем» Путиным

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Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»

RT на русском02:26

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Lenta.ru02:22

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Газета.Ru05:00

Эксклюзив ВГТРК от Трампа: Путин - прекрасный парень

Вести.Ru01:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
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Согласно имеющейся информации, мобильное устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-экран при яркости 600 кд/м2.
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Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
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Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
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Космос

Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле

Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
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Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
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WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры

Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
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В США расстреляли известного рэпера

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Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.
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Эрдоган заявил об отказе США от санкций за покупку Турцией С-400

Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты.
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В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
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Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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