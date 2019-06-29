Политика
Трамп назвал Путина прекрасным человекомНакануне.Ru 03:00
Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20. Он заявил, что Путин прекрасный человек и рассказал о планах наладить торговлю с Россией.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Общество
Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000
Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4 тыс. 42.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 получит 6,39-дюймовый экран
Согласно имеющейся информации, мобильное устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-экран при яркости 600 кд/м2.
Обновлено в 02:12
Игры
Запущен первый бета-тест Halo Reach для PC — видео в 4K
Microsoft и 343 Industries объявили о начале первой фазы бета-тестирования игры из Halo: The Master Chief Collection.
Обновлено в 03:39
Политика
Макрон решил построить новые отношения с Россией
Глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости налаживаниям отношений между Европой и Россией.
Обновлено в 06:36
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию на этапе «Формулы-1» в Австрии
Обновлено в 10:24
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Футбол
«Ахмат» готов принять Кокорина и Мамаева вслед за Глушаковым
Обновлено в 10:27
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Общество
Росстат заплатит почти 1 млрд рублей за рекламу переписи населения
Росстат объявил открытый аукцион на право выполнения услуг «по проведению в 2019-2020 годах информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года и информационному сопровождению и популяризации ее итогов в 2021 году».
Обновлено в 11:06
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Космос
Астрономы проглядели крупный астероид на пути к Земле
Астронавты из США признались в том, что проглядели приближающийся к Земле астероид, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 18:15
Спорт
Загитова и Трусова посоревновались на мячах перед шоу в Японии
Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами перед шоу в Японии Dreams On Ice.
Обновлено в 10:35
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
Авторитетное издание The Wall Street Journal опубликовало материал про PlayStation 5, о которой ещё в апреле рассказала Sony, представив ряд особенностей новой платформы.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Обновлено в 06:35
Кино
Опубликован новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k
Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Шарлия перешел в ЦСКА на правах аренды
Обновлено в 08:53
Политика
Эрдоган заявил об отказе США от санкций за покупку Турцией С-400
Контракт на поставку российских систем РФ и Турция заключили в 2017 году. Против соглашения неоднократно выступали Соединенные Штаты.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Башкирии педофил пытался изнасиловать 8-летнюю девочку
В Башкирии в одной из деревень Федоровского района вечером 25 июня педофил напал на 8-летнюю девочка.
Обновлено в 09:39
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с транспортом нефти по «Дружбе»
Кризис с загрязнением нефтепровода "Дружба" пройден, Россия поставляет по системе качественную нефть, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 09:28
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28