Политика
Трамп назвал Путина прекрасным человекомНакануне.Ru 03:00
Президент США Дональд Трамп прокомментировал двусторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным, которые прошли на полях саммита G20. Он заявил, что Путин прекрасный человек и рассказал о планах наладить торговлю с Россией.
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Происшествия
На Курском вокзале произошло убийство
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали
По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Транспорт
В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»
В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 05:10
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено 27 июня в 15:44
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Определена самая сексуальная нация в мире
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Музыка
Бари Алибасов объявил о наборе трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом
Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен для предзаказа
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин пришел на ужин в честь лидеров стран G20 с термосом
Президент России Владимир Путин пришел с термосом на ужин в честь лидеров стран G20, саммит которой проходит в японской Осаке, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".
Обновлено в 08:39
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться в Батуми
Пассажирский самолет из Екатеринбурга не смог приземлится в Грузии из-за непогоды: пассажиры рейса заметили в небе над Батуми сильную грозу.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Пушков ответил на тревогу Порошенко по поводу встречи Путина и Трампа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко, который тревожится по поводу того, что Киев не предупредили о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:55
Футбол
Футболист Уан-Биссака перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Юнайтед»
Английский защитник Аарон Уан-Биссака перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Кристал Пэлас".
Обновлено в 08:08