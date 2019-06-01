Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошломNewInform 01:21

с чего всё началось

Дональд Трамп, президент США, назвал жену принца Гарри герцогиню Сессакскую Меган Маркл, «злобной» из-за ее высказываний о нем в прошлом. Однако он выразил надежду на то, что она хорошо справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает британская газета Sun.

Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошлом

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