Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной» за высказывания о нем в прошломNewInform 01:21
Дональд Трамп, президент США, назвал жену принца Гарри герцогиню Сессакскую Меган Маркл, «злобной» из-за ее высказываний о нем в прошлом. Однако он выразил надежду на то, что она хорошо справится со своим статусом, приобретенным после свадьбы с принцем Гарри. Об этом сообщает британская газета Sun.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.Известиявчера в 19:40
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В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС
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«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
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Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
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Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой
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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Общество
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Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
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Культура
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«В прошлом году произошел беспрецедентный случай возвращения нашей стране огромной коллекции - 53 тысячи предметов, это живопись, скульптура, графика, плакат, произведения монументального, декоративного и народного искусства», – заявил Мединский.
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В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября
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Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка.
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Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в России
Выход в российский кинопрокат биографического фильма о певце Элтоне Джоне «Рокетмен» является провокацией.
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Renault анонсировала старт продаж нового Renault Clio
Французский автопроизводитель выпустил официальные снимки своего совершенно нового хэтчбека Clio в честь европейского старта продаж модели.
Обновлено вчера в 08:46
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В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
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Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
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С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Владимир Зеленский получил от Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщила пресс-служба администрации президента Украины.
Обновлено в 04:27
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Кузнецова получила премию в области редких заболеваний «Синяя птица»
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Голкипер сборной России по футболу Антон Шунин заявил, что в команде не принято делить соперников по их уровню.
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Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
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Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
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Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
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Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.
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Медики назвали три основные причины развития рака легких
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