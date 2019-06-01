Политика
Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»Вечерняя Москва вчера в 21:03
Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом. Трамп планирует посетить Великобританию с государственным визитом 3–5 июня. Перед поездкой СМИ поинтересовались у него, что он думает о критике в свой адрес.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun.Известиявчера в 19:40
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Хоккей
Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев»
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:03
Общество
С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих
С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
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Политика
У СНГ есть будущее, считает Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.
Обновлено в 04:38
Политика
Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев
РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Экономика
Ходорковский отреагировал на новое расследование по ЮКОСу
Обновлено вчера в 11:37
Политика
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Политика
Путин присвоил имена российским аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Кино
Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена
Многие, как и в случае с последним, восприняли в штыки подобный вариант, зная Паттинсона лишь по «Сумеркам».
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.
Обновлено вчера в 21:26
Авто
Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива
Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.
Обновлено в 01:00
Общество
Россиянам существенно сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено вчера в 18:30
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях
Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.
Обновлено в 05:58
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 07:15
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество
В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца»
В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 02:21
Политика
Китай готовит свой «чёрный» список для фирм из США
Представитель министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) заявил сегодня, что КНР создаст «список организаций», в который, в частности, войдут иностранные компании, прекратившие или сократившие свой бизнес с китайскими фирмами.
Обновлено вчера в 15:17