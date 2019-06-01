Президент США Дональд Трамп назвал Меган Маркл «противной»Вечерняя Москва вчера в 21:03

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри Меган Маркл «противной» за ее высказывания о нем в прошлом. Трамп планирует посетить Великобританию с государственным визитом 3–5 июня. Перед поездкой СМИ поинтересовались у него, что он думает о критике в свой адрес.

Хоккей Михаил Пашнин перешел в «Салават Юлаев» Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал контракт с защитником Михаилом Пашниным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Общество С 1 июня россияне смогут составлять одно завещание на двоих С 1 июня в России вводится возможность совместных завещаний и наследственных договоров, при заключении которых супруги могут по обоюдному согласию оставлять общее имущество любым лицам и каким угодно образом определить доли наследников.

Политика У СНГ есть будущее, считает Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что у СНГ как объединения есть будущее, это реально работающий проект, несмотря на решения отдельных стран не участвовать в работе.

Политика Россия не будет вводить визы для граждан Узбекистана, заявил Медведев РФ не планирует вводить визовый режим для граждан Узбекистана, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.

Политика В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Авто Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Политика Путин присвоил имена российским аэропортам Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.

Кино Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена Многие, как и в случае с последним, восприняли в штыки подобный вариант, зная Паттинсона лишь по «Сумеркам».

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Авто Назван ТОП-5 способов реальной экономии топлива Существует ряд бесполезных и даже вредных способов мнимой экономии, однако сегодня «Автоновости дня» расскажут о ТОП-5 реальных способов уменьшить расход топлива, одобренных экспертами и реально работающих на практике.

Общество Россиянам существенно сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы в 2020 году сократят на два дня, то есть отдыхать россияне будут чуть больше недели.

Шоу-бизнес Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в соцсетях Роскомнадзор призывает родителей сохранять конфиденциальность своих детей, отказавшись от публикации их фотографий в социальных сетях, которые могут использовать недоброжелатели или преступники.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.

Происшествия Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 35 лет Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.

Политика Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

Общество В Москве стартовал марафон «Бегущие сердца» В этом году в программу забега включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 м. Также организованы забеги на 10 и 4,2 км и детский забег — на 1 км. Кроме того, предусмотрен марафон на дистанцию 10 км для участников с ограниченными возможностями здоровья.