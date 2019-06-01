Политика
Трамп назвал Меган Маркл злобнойИзвестия вчера в 19:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о критике в своей адрес со стороны герцогини Сассекской Меган Маркл, и назвал ее злобной, пишет The Sun. В преддверии визита в Великобританию 3–5 июня Трамп рассказал британским журналистам об ожиданиях от приема.
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Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 18:45
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Футбол
Роналдо сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо предположил исход финальной встречи Лиги чемпионов "Тоттенхэм" — "Ливерпуль", передает "Советский спорт".
Обновлено 30 мая в 22:17
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В посольстве выясняют, пострадали ли россияне при стрельбе в США
Консульский отдел посольства России в США выясняет, пострадали ли российские граждане в результате стрельбы в американском городе Вирджиния-Бич.
Обновлено вчера в 21:25
Культура
Брат участницы «Голоса» разъяснил заявление в полицию против Алсу
«Полагаю, что действия певицы Алсу и ее супруга Абрамова Я.Р. попадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, то есть оказание противоправного влияния на результат зрелищного коммерческого конкурса (преступление публичного обвинения)» — указано в заявлении.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России
"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:27
Футбол
«Интер» заинтересован в 19-летнем хавбеке «Фенербахче»
Предполагается, что 19-летний македонец в ближайшие дни отправится в Милан для заключения контракта после того, как президент турецкого клуба Али Кок одобрит сделку.
Обновлено вчера в 18:56
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Общество
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор уверен, что подобные схемы действуют во многих автосалонах и призывают быть внимательнее.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 13:58
Финансы
Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время
У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки
Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено вчера в 05:39
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено 30 мая в 08:14
Кино
Причиной развода Памелы Андерсон стало ее похищение в «Борате»
Сценарист, режиссер и актер Саша Барон Коэн в разговоре с журналистами вспомнил о съемках сцены похищения Памелы Андерсон в его фильме «Борат».
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Строители состыковали российскую и китайскую части моста через Амур
На границе России и Китая прошла торжественная церемония соединения двух половин автомобильного моста через реку Амур, передает ТАСС.
Обновлено 30 мая в 22:12
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
«Челси» согласился отпустить Сарри в Италию
Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Против Порошенко завели дело о захвате власти
Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
В Югре чиновницу лишили премии за совет жителям поднять «пятую точку»
Реагируя на жалобы жителей, чиновница предложила им "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 08:56
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено вчера в 04:46
Авто
Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Косово планирует объединяться с Албанией
Косово пригрозило Европейскому союзу, что будет объединяться с Албанией.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено вчера в 04:17
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено вчера в 14:34