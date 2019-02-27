Политика
Трамп назвал Ким Чен Ына другомИзвестия 03:50
Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына другом и выразил надежду на скорое процветание КНДР.
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Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет также процветать, и это произойдет очень скоро, если она примет решение о денуклеаризации. Потенциал огромен, это прекрасная возможность, которой не было почти ни у кого в истории - это возможность для моего друга Ким Чен Ына.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТруд 05:08
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Полиция Швеции задержала подозреваемого «в незаконной разведывательной деятельности».
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