Политика

Трамп назвал Ким Чен Ына другомИзвестия 03:50

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, назвал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына другом и выразил надежду на скорое процветание КНДР.
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Дональд Трамп
Вьетнам процветает, как немногие места на земле. Северная Корея будет такой же, и очень быстро в случае денуклеаризации. Потенциал огромный, это отличная возможность, как почти ни у кого другого в истории, у моего друга Ким Чен Ына. Скоро узнаем - очень интересно!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИА REX 04:50

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Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.
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Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
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Министр энергетики России Александр Новак в интервью «Газете.Ru» заявил, что в текущем году, согласно прогнозу Министерства экономического развития, возможен рост цен на бензин не более чем на 4,3%.
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