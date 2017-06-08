Политика

Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором в истории ФБРПолитическая Экспертиза 03:00

Глава США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро, сообщает РИА Новости.
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James Comey
Американский адвокат
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