Политика
Трамп назвал Джеймса Коми худшим директором в истории ФБРПолитическая Экспертиза 03:00
Глава США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю историю бюро, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Общество
В Нижнем Тагиле на параде Победы провезли фашиста в клетке с собаками
В образе пленного немца выступил артист нижнетагильского цирка. Вместе с ним в клетке по городу проехали собаки.
Обновлено вчера в 11:21
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет
Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Глава МИД Японии заявил о расхождениях с Россией по мирному договору
Как отметил Коно, в этом году главы внешнеполитических ведомств встречаются третий раз, чтобы провести серьезную дискуссию по вопросам заключения мирного договора на основе совместной декларации СССР и Японии 1956 года.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Политика
Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз, считают поклонники.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Автобус с альпинистами упал с горной дороги в Японии
В Японии автобус с альпинистами съехал с горной дороги и упал с 20-метровой высоты.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Кино
Майкл Рукер сыграет Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Американский актер Майкл Рукер возможно сыграет роль Короля Акул в фэнтезийном секвиле «Отряд самоубийц 2» кинорежиссера Джеймса Ганна.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах
Более 500 городов в 115 странах мира уже провели акцию "Бессмертный полк", сообщил журналистам руководитель исполкома движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.
Обновлено в 06:31
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17