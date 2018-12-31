Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
REGNUM
18:05

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп. Говоря о российско-американских отношениях, Трамп сказал, что «Россия была Советским Союзом» и что «Афганистан сделал из него Россию».
REGNUM18:05
Дональд Трамп
Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 19:38

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