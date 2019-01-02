Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что СССР обанкротился из-за боевых действий в Афганистане.

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп. Говоря о российско-американских отношениях, Трамп сказал, что «Россия была Советским Союзом» и что «Афганистан сделал из него Россию».

Политика Политика Посол США посетил задержанного в России американца Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

Политика Политика Трамп: Работа правительства может быть приостановлена на долгое время Частичная приостановка работы американского федерального правительства продлится столько, сколько потребуется.

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Политика Политика Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.

Политика Политика СБУ выслала белорусского журналиста за «антиукраинскую пропаганду» Служба безопасности Украины принудительно выслала из страны политического обозревателя, журналиста, гражданина Белоруссии Павла Карназыцкого за "антиукраинскую пропаганду", сообщила в среду пресс-служба СБУ.

Политика Политика СМИ рассказали о бегстве главы посольства КНДР в Риме СМИ подчеркнули, что Сеул в данный момент не располагает информацией о просьбе Чо Сон Гиля.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году

Политика Политика Провайдер прекратил вещание NewsOne из-за претензий властей Украины Украинский провайдер «Ланет» прекратил вещание телеканала NewsOne за нарушение законодательства. Об этом сообщается на сайте провайдера.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

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Армия и оружие Армия и оружие Разработчик впервые показал фото нового самоходного орудия «Лотос» Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.

Политика Политика На Украине шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники шахты «Кураховская» в Донецкой области объявили голодовку, требуя погасить долги по зарплате.