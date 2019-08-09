Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском вчера в 19:31
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter.РИА Новостивчера в 19:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:55, Вашингтон
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:16
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.
Обновлено 07 августа в 09:59
Технологии
Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21
Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
Обновлено в 00:36
Политика
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
9 августа 1999-го Владимир Путин стал и. о. премьера. Именно с тех пор, ровно 20 лет, он на вершине государственной власти России.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве
Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с Вилли Токаревым
В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки
Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.
Обновлено вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал свою новую девушку в бикини
Семейная жизнь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу дала трещину год назад.
Обновлено в 04:00
Общество
Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд
Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).
Обновлено в 05:41
Экономика
Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом»
Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД
В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
США пригрозили Берлину выводом войск из Германии
Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море
Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.
Обновлено в 04:34
Политика
Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью
Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками
Украинские силовики обстреляли в пятницу юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, один ополченец погиб, заявил журналистам представитель народной милиции ДНР.
Обновлено в 05:28
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Начальник полиции застрелил мужа подруги в Забайкалье
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Ксении Собчак приписали беременность
Ксении Собчак приписали беременность Скандальный блогер Лена Миро считает, что Ксения Собчак ждет ребенка.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей
В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.
Обновлено в 02:54
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство
Напомним: на Украине действует запрет на пролеты самолетов России, это первый с 2015 года случай, когда страна разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 04:43