с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Шоу-бизнес Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе Желаем знаменитой паре по максимуму насладиться отпуском в Греции и чаще публиковать совместные снимки.

Технологии Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21 Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.

Политика Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль 9 августа 1999-го Владимир Путин стал и. о. премьера. Именно с тех пор, ровно 20 лет, он на вершине государственной власти России.

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Шоу-бизнес В Москве прощаются с Вилли Токаревым В храме Святителя Николая в московских Котельниках утром 9 августа началось прощание с Вилли Токаревым.

Шоу-бизнес Эмили Ратаковски раскритиковали за небритые подмышки Журнал Harper’s Bazaar опубликовал фотографию топ-модели и актрисы Эмили Ратаковски в нижнем белье и небритыми подмышками.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество Бывшая жена решила отсудить у Потанина в Лондоне $6 млрд Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (6 место).

Экономика Сбербанк подтвердил планы по партнерству с «Союзмультфильмом» Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

Происшествия В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД по Московскому району. Тело было обнаружено в одном из помещений ОВД.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

Армия и оружие США пригрозили Берлину выводом войск из Германии Напомним, в марте вице-председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Вольфганг Кубицки призвал главу МИД Хайко Мааса выслать из страны американского посла в Берлине Ричарда Гренелла, которому не понравилось, что финансовое планирование Германии далеко от цели НАТО тратить 2% ВВП на оборону.

Происшествия Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана нашли в Каспийском море Фрагменты истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Азербайджана, разбившегося во время тренировочного полета, обнаружили в Каспийском море.

Политика Трамп рассказал о страхе перед алкогольной зависимостью Президент США Дональд Трамп признался, что не пьет спиртное из-за боязни перед алкогольной зависимостью.

Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками Украинские силовики обстреляли в пятницу юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, один ополченец погиб, заявил журналистам представитель народной милиции ДНР.

Политика Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.

Шоу-бизнес Ксении Собчак приписали беременность Ксении Собчак приписали беременность Скандальный блогер Лена Миро считает, что Ксения Собчак ждет ребенка.

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».

Политика В Крыму подняли украинский флаг В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.

Происшествия В Москве мотоциклисты отобрали у бизнесмена рюкзак с 3,6 млн рублей В центре Москвы мотоциклисты отобрали у предпринимателя рюкзак с 3,6 млн рублей и скрылись.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Происшествия ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.