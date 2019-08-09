Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском вчера в 19:31

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter
.
РИА Новостивчера в 19:24

Подробнее о событии

Трамп рассказал о новом главе нацразведки

Lenta.ruвчера в 20:26

Трамп назвал назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки США

РИА Новостивчера в 19:24

Трамп назвал имя нового главы Национальной разведки

Известиявчера в 19:54

Трамп решил назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки США

ТАССвчера в 19:37

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

RT на русскомвчера в 19:31

Трамп назвал и.о. главы нацразведки США

Газета.Ruвчера в 19:28

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

Вести.Ruвчера в 21:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Вашингтон
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске

Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Четверо пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе

Четыре человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в четверг, 8 августа, в Выборгском районе Петербурга.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Артемий Лебедев прокомментировал свое «бегство» из России

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео об отъезде из России, опубликованное на его YouTube-канале.
Обновлено 07 августа в 22:39
Кино

В Чехии пройдет фестиваль российского современного кино

Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" будет проведен в Чехии в сентябре и октябре этого года.
Обновлено в 01:09
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество

Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA

Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Четыре самолета не смогли приземлиться в Уфе из-за тумана

Обновлено в 01:57
Происшествия

Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
Обновлено в 00:07
Кино

Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова

Обновлено вчера в 14:35
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество

В России готовят национальный стандарт на школьную форму

Обновлено в 01:34
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией

В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.
Обновлено в 01:30
Общество

В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности.
Обновлено в 02:28
Технологии

ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году

Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Двое в мотоэкипировке ограбили мужчину в Замоскворечье на 3,6 млн руб

«Как выяснили оперативники, возле дома неизвестный гражданин в мотоциклетном костюме и шлеме ударил по лицу индивидуального предпринимателя 1961 г. рождения, открыто похитил у него рюкзак с 3,6 млн руб. и банковскими картами, после чего скрылся вместе с другим неизвестным, поджидавшим его на мотоцикле черного цвета», - пояснили в пресс-службе.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке

Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Происшествия

СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб

Суть обвинений сводится к следующему: "Восточный" в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Обновлено в 00:34
Кино

Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге

Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова победил в PFL

Обновлено в 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное