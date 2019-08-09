с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Происшествия Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Четверо пострадали в массовом ДТП в Выборгском районе Четыре человека пострадали в результате массовой аварии, которая произошла в четверг, 8 августа, в Выборгском районе Петербурга.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Политика Артемий Лебедев прокомментировал свое «бегство» из России Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал видео об отъезде из России, опубликованное на его YouTube-канале.

Кино В Чехии пройдет фестиваль российского современного кино Фестиваль современного российского кино "Новый русский фильм" будет проведен в Чехии в сентябре и октябре этого года.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Общество Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».

Общество Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.

Происшествия Атамбаев помещен в СИЗО до 26 августа Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

Здоровье Онколог назвал семь симптомов развития рака Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

Политика В МИД Польши опасаются сближения Евросоюза с Россией В Польше опасаются сближения стран Европейского союза с Россией.

Общество В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за супертайфуна На востоке Китая в связи с приближением супертайфуна «Лекима» объявили красный уровень (наивысший) опасности.

Технологии ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.

Происшествия Двое в мотоэкипировке ограбили мужчину в Замоскворечье на 3,6 млн руб «Как выяснили оперативники, возле дома неизвестный гражданин в мотоциклетном костюме и шлеме ударил по лицу индивидуального предпринимателя 1961 г. рождения, открыто похитил у него рюкзак с 3,6 млн руб. и банковскими картами, после чего скрылся вместе с другим неизвестным, поджидавшим его на мотоцикле черного цвета», - пояснили в пресс-службе.

Происшествия Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Происшествия СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Армия и оружие Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Экономика «Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб Суть обвинений сводится к следующему: "Восточный" в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG.