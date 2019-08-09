Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском 19:31
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика
Пелоси призвала Трампа созвать сенат для принятия закона об оружии
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в официальном письме к американскому лидеру Дональду Трампу заявила о необходимости отозвать сенат с каникул для рассмотрения законопроекта об ужесточении контроля над оружием.
Обновлено в 18:11
Общество
В Приморье наградили спасавших детей в «Холдоми» вожатых
В палаточном лагере в "Холдоми" в Хабаровском крае, в котором 23 июля случился пожар и погибло четверо детей, вожатыми работали молодые люди из Приморья.
Обновлено в 21:08
Происшествия
В Спрингфилде парень пришел в супермаркет с винтовкой и в бронежилете
В Спрингфилде (штат Миссури) полиция задержала молодого человека, зашедшего в супермаркет Walmart с винтовкой и сотней патронов.
Обновлено в 21:56
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Здоровье
Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца
Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал о том, как сохранить здоровье сердца, а также опроверг целебные свойства вина.
Обновлено в 21:11
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Здоровье
Жителей Краснодара атакует лихорадка Западного Нила
В Краснодаре официально подтверждены случаи лихорадки Западного Нила.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено в 17:11
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
Неймар опубликовал фотографию с Зиданом
Нападающий «ПСЖ» Неймар выложил в Instagram фотографию с главным тренером мадридского «Реала» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 14:59
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России одержала победу над Венесуэлой (69:54) на международном турнире в Италии.
Обновлено в 13:53
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Футбол
«Млада Болеслав» с Комличенко сыграла вничью со «Стяуа» в Лиге Европы
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы румынский «Стяуа» принимал чешскую «Младу Болеслав».
Обновлено в 16:39
Хоккей
«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи
Обновлено в 15:12
Общество
Бутылку с посланием времён СССР обнаружили на Аляске
На западе Аляски в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф нашёл стеклянную бутылку с запиской времен Советского Союза.
Обновлено в 04:00
Политика
Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле
Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено в 20:33
Политика
В Польше призывают Евросоюз отказаться от сближения с Россией
Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач пожаловался в интервью агентству Reuters на европейских лидеров, которые выстраивают политику сближения с Россией, так как это, якобы, является большой ошибкой.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.
Обновлено в 15:35
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Экономика
«Сбербанк» продал долю в Михайловском ГОКе
Sberbank Investments Limited продала Лебединскому ГОКу 10,00003% акций Михайловского ГОКа, сообщает компания.
Обновлено в 13:13
Здоровье
Человек может «запрограммировать» себя на болезнь
После возникновения заболевания слова-разрушители активизируются и укореняются в речи. Они остаются и поддерживают болезнь.
Обновлено в 21:45
Экономика
Венесуэла и Китай расширяют завод по смешиванию нефти на фоне санкций США
Венесуэла и Китай на фоне усиления санкций США запустили установку, которая позволит увеличить производство нефти в Венесуэле за счет ее смешения с более легкими сортами, данное мероприятие транслировалось в Twitter президента Николаса Мадуро.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева
Обновлено вчера в 10:47
Авто
ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
Обновлено в 12:45
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за переговоры с Ираном
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон якобы посылает иранской стороне «смешанные сигналы» от имени Вашингтона.
Обновлено в 14:59