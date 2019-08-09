Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском 19:31

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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