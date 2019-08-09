Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском 19:31

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп рассказал о новом главе нацразведки

Lenta.ru20:26

Трамп назвал и.о. главы нацразведки США

Газета.Ru19:28

Трамп назвал имя нового главы Национальной разведки

Известия19:54

Трамп решил назначить Магуайра и.о. директора Национальной разведки США

ТАСС19:37

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США

RT на русском19:31

Нацразведку США возглавит руководитель Центра по борьбе с терроризмом

Вести.Ru21:25

Трамп назвал назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки США

РИА Новости19:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Ашберн
Гаджеты

Samsung и Microsoft расширяют стратегическое партнерство

Опираясь на непрерывную интеграцию, Samsung будет включать приложение Microsoft Your Phone на своих новых устройствах, позволяющих беспрепятственно управлять уведомлениями, текстами, фотографиями, а также отображать экран телефона на ПК.
Обновлено в 02:50
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Происшествия

Экс-президент Киргизии арестован до 26 августа

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев арестован по решению суда до 26 августа.
Обновлено в 23:33
Общество

В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма

Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено в 14:15
Общество

Беглов рассказал о разрыве контрактов с недобросовестными подрядчиками

Обновлено в 17:49
Экономика

Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Обновлено в 05:56
Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено в 21:23
Религия

Сегодня отмечается Ермолаев день

Сегодня отмечается Ермолаев день Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады 2020 года

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
Обновлено в 22:54
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Экономика

Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза

Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
Обновлено в 21:53
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю

В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 23:11
Армия и оружие

Американский журнал определил лучший российский военный самолет

Обновлено в 21:39
Общество

В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

Обновлено в 20:38
Экономика

Минсельхоз прокомментировал сообщение о резком подорожании хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
Обновлено в 07:18
Экономика

Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам

Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Политика

Медведев прокомментировал события в Киргизии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Политика

Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами

Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа

Вторая половина месяца на Европейской части России окажется теплее первой. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено в 04:25
Происшествия

Под Саратовом столкнулись «Приора» и грузовик с битумом. Трое погибли

Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и машина, перевозившая битум. Все погибшие (известно, что детей среди них нет) ехали в «Приоре».
Обновлено в 12:47
Авто

В России объем выпуска легковушек вырос на 2%

Эксперты выяснили, что за первое полугодие текущего года с конвейеров автопредприятий, находящихся на территории России, сошло 783,9 тыс. новых машин.
Обновлено в 07:42
Общество

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Футбол

Иванович: «На тренировках Малком выглядит отлично»

На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо.
Обновлено в 21:56
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
Обновлено в 19:07
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное