Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском 19:31
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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Опираясь на непрерывную интеграцию, Samsung будет включать приложение Microsoft Your Phone на своих новых устройствах, позволяющих беспрепятственно управлять уведомлениями, текстами, фотографиями, а также отображать экран телефона на ПК.
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Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
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США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
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Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
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Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года.
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Чистая прибыль «Русала» по МСФО сократилась в 1,7 раза
Чистая прибыль «Русала» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2019 года снизилась в 1,7 раза, до $558 млн.
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Происшествия
СМИ сообщили об обысках в управлении МВД по Красноярскому краю
В Красноярске прошли обыски в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
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Экономика
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Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба.
Обновлено в 07:18
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
Политика
Эрдоган посоветовал Зеленскому не увлекаться браслетами
Зеленский попросил Эрдогана совместными усилиями приструнить Москву в Черном море — "вернуть мир и стабильность в регион, защитить права и свободы крымских татар, освободить политзаключенных".
Обновлено в 06:23
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде во второй половине августа
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Происшествия
Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 15:17
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено в 04:25
Происшествия
Под Саратовом столкнулись «Приора» и грузовик с битумом. Трое погибли
Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и машина, перевозившая битум. Все погибшие (известно, что детей среди них нет) ехали в «Приоре».
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В России объем выпуска легковушек вырос на 2%
Эксперты выяснили, что за первое полугодие текущего года с конвейеров автопредприятий, находящихся на территории России, сошло 783,9 тыс. новых машин.
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Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
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На тренировках выглядит отлично, владеет мячом очень хорошо.
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Лолита рассказала о недостатках жизни в Болгарии
Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
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Происшествия
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С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
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