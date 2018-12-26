Политика
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом
Трамп посетил Ирак с необъявленным визитомИнтерфакс14:53
Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.
Интерфакс14:53
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Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества.
— Сара Сандерс, американский политикНТВ 14:45
с чего всё началось
«Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером на Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством», – написала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.Ведомости14:45
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