с чего всё началось

Президент Трамп и первая леди отправились в Ирак поздно вечером в Рождество, чтобы встретиться с нашими военнослужащими и высшим военным руководством и поблагодарить их за службу, успехи и за их жертву, а также пожелать им счастливого Рождества.

Президент США Дональд Трамп посетил Ирак с необъявленным визитом, сообщили в среду вечером в Белом доме.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп: США не собираются выводить войска из Ирака Соединенные Штаты не собираются выводить свои войска из Ирака.

Политика Политика Украина продлила запрет на въезд мужчинам из России Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил запрет на въезд для российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщил первый замглавы МВД Украины генерал-полковник Сергей Яровой.

Политика Политика Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал систему «Авангард» надежной и неуязвимой Новейшая гиперзвуковая система «Авангард» обеспечит безопасность России на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин после проведения успешных испытаний комплекса.

Политика Политика Порошенко анонсировал новые санкции против России Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении расширить санкции против России.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам

Армия и оружие Армия и оружие Киев заявил о взятии под контроль почти всей «серой зоны» в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль практически всю «серую зону» в Донбассе, заявил 26 декабря советник украинского президента Юрий Бирюков.

Политика Политика Владимир Путин предложил бизнесу активнее подключаться к нацпроектам "Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом – по развитию нацпроектов", - по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.

Политика Политика Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Политика Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Кнессет Израиля в среду проголосовал за самороспуск, сообщает Jerusalem Post.

Политика Политика Турецкая делегация посетит Россию 29 декабря Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что турецкая делегация посетит Москву 29 декабря.

Политика Политика NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.

Политика Политика Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств

Политика Политика Россия построит в Сирии аэропорт Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.