Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиRT на русском 00:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями. «Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями», — сказал Трамп в интервью каналу C-Span.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп заявил, что хочет заключить с Россией сделку в сфере контроля над вооружениями
Телеканал 360°вчера в 23:30
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Шоу-бизнес
Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей
Бюджет потратит на обский проект НОВАТЭКа более ста миллиардов рублей Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика
США отказались от расширения «нормандского формата»
Напомним, что в дипломатическую группу "нормандского формата" входят представители Германии, России, Франции и Украины.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Максим Виторган в парике стал копией Андрея Малахова
На фотографии Максим потягивает напиток через трубочку. При этом на нем черные солнцезащитные очки и черный парик с длинными волосами.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье
Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Москвич ранил ножом владельца найденного им паспорта
Между мужчинами возник конфликт, входе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов предметом, похожим на нож.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера
Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Путешествия
Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено вчера в 04:38
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Популярный врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал о причинах постоянной изжоги.
Обновлено вчера в 10:58
Баскетбол
Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео
Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Лиза Галкина отчитала брата за езду на папиных плечах
Юморист говорит, что его сын Гарри Галкин все время катался у него на плечах и теперь пришла очередь Лизы.
Обновлено в 01:18
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено в 04:52
Политика
Советник Зеленского Потураев подставил президента. «Слуга народа» рискует потерять большинство в Раде
Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев во время своего выступления буквально смешал прошедших в Раду депутатов с грязью.
Обновлено в 03:19
Общество
Сыры и колбасы стали самыми похищаемыми товарами из магазинов
Самыми похищаемыми товарами из продуктовых магазинов стали сыры и колбасы, сообщил РБК со ссылкой на разработчика системы защиты от магазинных краж BIT.
Обновлено в 04:02
Экономика
Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы
Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
Обновлено вчера в 11:58
Футбол
Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Трамп обещал разобраться с отравлением Навального
Дональд Трамп обещал разобраться с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 03:17
Политика
В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского
По словам Быстрякова, жизни президента грозит опасность из-за того, что бывшие власти могут совершить попытку его военного свержения.
Обновлено в 03:27
Теннис
Карен Хачанов проиграл в стартовом матче на турнире в Вашингтоне
Восьмой номер рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов не смог выйти в третий круг турнира Citi Open в Вашингтоне с призовым фондом $2 млн.
Обновлено в 04:24
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23