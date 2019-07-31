Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениямиRT на русском 00:05
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями. «Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями», — сказал Трамп в интервью каналу C-Span.
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Трамп заявил, что хочет заключить с Россией сделку в сфере контроля над вооружениями
Телеканал 360°вчера в 23:30
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