Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями. «Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями», — сказал Трамп в интервью каналу C-Span.

Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

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