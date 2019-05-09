Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы ПентагонаТАСС 16:18
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг. В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
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Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Наука
Странные свойства термоядерной плазмы открыли новосибирские физики
По данным пресс-службы ИЯФ, плазма, необычные свойства которой изучили физики, была создана в открытой магнитной ловушке, которая представляет собой прообраз термоядерной установки.
Обновлено вчера в 06:21
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Путешествия
Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе
Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Путешествия
Омские каникулы: чем может удивить третья столица России
Обновлено в 17:02
Происшествия
В ГУМе протекла крыша после дождя
Крыша ГУМа не выдержала ливня, который уже почти сутки льет над Москвой.
Обновлено в 18:27
Политика
США арестовали судно КНДР из-за нарушения режима санкций
Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций.
Обновлено в 16:33
Путешествия
Наиболее популярные страны для туризма летом и зимой
Туризм делят на три вида: • внутренний – это когда туристы не выезжают за пределы свой страны; • выездной – туристы могу выехать за пределы своей страны; • въездной – это когда иностранцы приезжаю в ту или иную страну.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Полиция Лондона начала проверку после сообщений о стрельбе в мечети
Полицейские прибыли мечеть Семи Королей в Лондоне, где был произведен выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено в 20:01
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Зеленский назвал 9 Мая «Днем Благодарения»
Обновлено в 06:49
Культура
Сергея Лазарева в Израиле заставили стоять в очереди час
Певец Сергей Лазарев посетил святые места в Иерусалиме и помолился перед началом "Евровидения", сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 19:11
Игры
Nintendo рассказала о планах на Е3 2019, включая тематический Direct
Ultimate — 9 июня в 00:01 по московскому времени; с 11 по 23 июня пройдёт Nintendo Treehouse с более глубоким взглядом на игры.
Обновлено в 08:53
Политика
Посол РФ в США заявил, что Россия не делит Победу на «свою и чужую»
Для россиян великая Победа во Второй мировой войне не делится на "свою и чужую", Россия ценит прошедший боевую закалку дух союзничества, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 19:55
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено в 19:55
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено в 19:06
Политика
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено в 14:38
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
На Красной площади начался праздничный парад в честь Дня Победы
В Москве на Красной площади начался торжественный парад, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:01
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
МИД России с пониманием воспринял решение Ирана по ядерному соглашению
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что с пониманием восприняли решение Ирана приостановить выполнение обязательств в рамках ядерной сделки.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07